Quasi 90 persone denunciate a Verona nel 2017

Fine 2017, è tempo di bilanci. Il Gruppo Carabinieri Forestale di Verona ha presentato i dati dell'attività operativa: i settori che hanno visto il maggior numero di controlli e contestazioni sia penali che amministrative sono quello agroalimentare ed in particolare il settore vitivinicolo, il contrasto all’attività di bracconaggio con una particolare attenzione verso la piccola avifauna, ed il traffico di animali da compagnia (cani di razze pregiate).

RIEPILOGO SINTETICO CONTROLLI:

 CONTROLLI TOTALI EFFETTUATI: 4342

 PERSONE CONTROLLATE: 1427

 VEICOLI CONTROLLATI: 223

RIEPILOGO SINTETICO REATI:

 NOTIZIE DI REATO: 155

 PERSONE DENUNCIATE: 87

 SEQUESTRI ESEGUITI: 28

 PERQUISIZIONI: 9

 ATTIVITA’ D’INDAGINE DELEGATA DALL’AG: 45

 ATTIVITA’ DI INIZIATIVA DELLA PG: 121



RIEPILOGO SINTETICO ILLECITI AMMINISTRATIVI:

 ILLECITI ACCERTATI: 146

 IMPORTO NOTIFICATO: 271.422,23 €

 PERSONE SANZIONATE: 144

 SEQUESTRI: 5

Attività sul monitoraggio e conservazione delle Biodiversità - Carabinieri Forestali

Il Centro Nazionale Biodiversità Forestale di Carabinieri con sede a Verona è attivo in progetti internazionali di conservazione e monitoraggio della biodiversità e dei cambiamenti climatici. Nel 2017 la Commissione Europea ha approvato un progetto Life natura a guida Carabinieri che mira alla formazione di 360 giovani per il monitoraggio di specie protette dall’Unione Europea. Il progetto denominato “ESC 360” attingerà i giovani alle liste del volontariato sociale europeo, voluto dal Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker. La formazione dei giovani si svolgerà nel laboratorio nazionale invertebrati del centro Nazionale a Verona e nelle riserve naturali gestite dai Reparti Carabinieri e appartenenti alla Rete europea Natura 2000 gestite dai Carabinieri forestali, in Toscana, Lombardia ed Abruzzo e inizierà verso la fine del 2018.

Un secondo progetto coordinato dall’Arma è la continuazione del progetto Life europeo Monitoraggio di insetti protetti con la partecipazione del pubblico www.mipp.eu , ed è finanziato dal Ministero dell’Ambiente. E’ incentrato sulla CITIZEN SCIENCE, la Scienza per il cittadino, che i Carabinieri applicano in collegamento con l’ECSA Associazione Europea di Citizen Science. La Citizen Science applicata nel progetto riguarda il monitoraggio di alcune specie di coleotteri particolarmente protetti dall’Unione Europea per la loro rarità e per il loro ruolo di regolatori dei cicli biologici delle foreste (decompongono il legno morto). Una di queste è il Cervo volante, il più grande coleottero italiano, ben noto a tutti, la cui presenza indica buone condizioni di salute di una foresta. Con questo progetto di CITIZEN SCIENCE, tutti i cittadini possono già scaricare sul proprio smartphone dal sito www.mipp.eu o dagli “store” l’APP gratuita per Android o Ios MIPP. Con la buona stagione chiunque potrà contribuire attivamente alle ricerche, scattando una foto del cervo volante e delle altre specie target, per accrescere la conoscenza della distribuzione delle specie sul territorio nazionale e contribuire così fattivamente alla conservazione delle nostre foreste.

Tutti i cittadini possono così partecipare attivamente a una ricerca scientifica, apprendere nozioni e interagire con i ricercatori del progetto secondo i 10 principi fondamentali dalla “Citizen Science” il principale dei quali prevede che il cittadino partecipi attivamente e nel contempo riceva un feedback dalla stessa.